"Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei": Infos zur neuen Folge der Krimi-Reihe

In der neuen Folge der Krimi-Reihe "Nord Nord Mord" kommen Humor und Tragik zusammen. In "Sievers und der erste Schrei" wird eine tote Hebamme am Strand gefunden.

"Sievers und der erste Schrei" – das ist, wenn man denn weiß, was das Thema in diesem neuen Sylt-Krimi ist, ein ziemlich heftiger Titel. Es geht um den plötzlichen Kindstod und um tot geborene Kinder im Allgemeinen. Nun kommt "Nord Nord Mord" ja stets in einer gewissen Leichtigkeit daher. Mit Humor, mit Augenzwinkern. So ist es auch diesmal. Und doch hallt dieser Fall nach. Es ist der 13. für Peter Heinrich Brix als namensgebender Kommissar, der 2018 die Nachfolge vonRobert Atzorn in der Reihe antrat. Die ohnehin schon guten Einschaltquoten gingen seither noch einmal in die Höhe.