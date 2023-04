"Die Geissens": Unfreiwillig oben ohne auf der Yacht

Viel zu sehen gab es auf der Yacht der Kölner Millionärsfamilie. Eine Freundin der Geissens war an Bord und stand plötzlich und unfreiwillig oben ohne da. Robert Geiss konnte sich darüber prächtig amüsieren, bis das Karma sich an ihm rächte.

Intime Einblicke in ihr schillerndes Jetset-Leben gewähren "Die Geissens" in ihrer Dokusoap bei RTLZWEI (neue Folgen laufen montags, 20.15 Uhr) regelmäßig. Gar so intim wie in der aktuellen Folge sollen sie dann aber doch nicht ausfallen. Ein schwarzer Balken, nachträglich von den Machern eingefügt, verdeckt das Offensichtliche: Eine Bootsbesucherin der Kölner Millionärsfamilie lässt tiefer blicken als beabsichtigt.