"Raue – Der Restaurantretter": Infos zur ersten Folge der RTL-Show

Sterne-Koch Tim Raue versucht in der neuen RTL-Sendung "Restaurantretter", Lokale vor dem Untergang zu bewahren. In der ersten Folge bekommen es Tim Raue und seine Ehefrau Katharina mit einer Stadiongaststätte zu tun, die kurz vor dem Bankrott steht.

Raue – Der Restaurantretter Docutainment • 11.04.2023 • 20:15 Uhr

Die Zeiten der Gastronomie-Branche waren zweifelsohne schon besser: Erst kam die Pandemie mit ihren betriebseinschränkenden Maßnahmen und monatelangen Schließungen, dann die Inflation und der Krieg in der Ukraine, einem wichtigen Exporteur für Getreide und Sonnenblumenöl. Kein Wunder also, dass jedes fünfte Restaurant in Deutschland akut von Insolvenz bedroht ist. Bereits seit 2014, also ein gutes Stück vor Ausbruch des Corona-Virus, versucht die RTL-Sendung "Der Restauranttester" diesem Trend ein Stück weit entgegenzuwirken. Nun gibt es einen Neustart unter neuem Namen und mit einem neuen Retter-Profi.

"Raue – Der Restaurantretter" heißt das Docutainment-Format, dessen zunächst drei Folgen fortan wöchentlich zur Primetime zu sehen sind. Nach Steffen Henssler (2014 bis 2015) und Christian Rach (2005 bis 2013 und 2017) ist es also Tim Raue, der künftig mit Argusaugen auf fremde Betriebe schauen wird. Unterstützung erhält der 48-jährige Zwei-Sterne-Koch von seiner Ehefrau Katharina Raue. Mit der 1980 geborenen Österreicherin gründete der aus TV-Formaten wie "The Taste" (SAT.1) bekannte Koch 2017 die Raue Consulting, eine "Consulting-Agentur für Strategie, Konzeption und Texterei in den Bereichen Kulinarik, Gastronomie und Lifestyle", wie es auf der offiziellen Website heißt.

Raue schafft Ordnung Ihr erster gemeinsamer Einsatz führt die Raues nach Hülben. Die Gemeinde in der schwäbischen Alp beherbergt die "Stadiongaststätte", die einst regelmäßig vom heimischen Fußballverein besucht wurde. Nun jedoch steht das Lokal des Ehepaars Marion und Edwin kurz vor dem Bankrott: Die Gäste bleiben aus, die Sportler essen andernorts. Gemeinsam mit Katharina besucht Tim Raue das Restaurant bei einem Undercover-Probeessen. Das erklärte Ziel: Die Raues wollen das Restaurant in einen "pulsierenden Treffpunkt für Jung und Alt" verwandeln.

Gemeinsam mit dem Wirtspaar arbeitet Tim Raue fortan Tag und Nacht: Er zeigt, wie Gerichte nicht nur köstlich schmecken, sondern auch ansprechend aussehen. Katharina Raue kümmert sich derweil um eine neue Einrichtung sowie eine Marketing-Kampagne, die das neugestaltete Restaurant bekannt machen soll.

Auf der Jagd nach dem ersten Stern "Ich habe in meinem Leben unzählige Restaurants erfolgreich geführt, aber eben auch einige wieder schließen müssen", sagt Raue in einem Interview mit RTL: "Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist."

In der zweiten Folge (am Dienstag, 18. April) müssen die Raues zwei Schwestern in Vallendar helfen, deren Traum von der eigenen "Genussküche" zu platzen droht. Eine ganz andere Herausforderung erwartet die Raues in der dritten Folge (am Dienstag, 25. April): Der Berliner Restaurant-Besitzer Arne Anker strebt mit seinem vor über zwei Jahren eröffneten Restaurant "Brikz" den ersten Michelin-Stern an. Kann der Profi-Koch ihm dabei helfen?

Raue – Der Restaurantretter – Di. 11.04. – RTL: 20.15 Uhr