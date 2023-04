"37°: Kirche mal anders": TV-Kritik zur ZDF-Reportage

Eine Online-Gemeinde auf YouTube

So hat der YouTube-Kanal "Anders Amen" der Pastorinnen Ellen und Steffi Radtke aus Eime in Niedersachsen bereits 25.000 Abonnenten. Immer mittwochs, um 19.00 Uhr, melden sie sich bei ihren Fans, wobei es um den Kinderwunsch und den Sex vor der Ehe genauso wie um die Segnung von Akkuschraubern geht. "Als ich jünger war, habe ich Kirche nie verstanden, also was da geredet worden ist", erinnert sich Ellen Radtke. Im nächsten Schritt will sie mit der Partnerin eine Online-Gemeinde gründen.