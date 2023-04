Eva Benetatou: Das will der Reality- und Playboystar allen Müttern mit auf den Weg geben

Eva Benetatou ist als Reality-Star und Influencerin bekannt und ist auf dem Cover der neuen "Playboy"-Ausgabe zu sehen. Mit einer Botschaft richtet sich das Model nun an alle Mütter: "Viele Frauen zweifeln an sich, nachdem sie Kinder bekommen haben. Man darf sich wohl und frei fühlen."

Diesen Mittwoch geht die RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars" (wöchentlich, 20.15 Uhr) in die nächste Runde. Dabei kämpfen verschiedene Realitystars am thailändischen Strand um den Titel und eine hohe Siegesprämie. Mit dabei ist dieses Jahr die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin Eva Benetatou – und die sorgt vor dem Sendestart für etwas andere Schlagzeilen, denn: Sie ziert das Cover der neuen deutschen "Playboy"-Ausgabe und hat dazu einige bemerkenswerte Statements zu Protokoll gegeben.

"Nur weil man Mutter ist, hört man nicht auf, Frau zu sein"

Für die 31-Jährige sind die Bilder etwas Besonderes: "Viele Frauen zweifeln an sich, nachdem sie Kinder bekommen haben. Man darf sich wohl und frei fühlen", erklärte sie im "Playboy"-Interview: "Gerade auch Müttern, die wie ich Single sind, möchte ich sagen: Gebt nie den Glauben an euch auf, seid mutig, und schaut, was ihr schon alles erreicht habt!" Sie selbst ist seit 2021 Mutter eines Sohnes.