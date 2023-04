Beatrice Egli: Sie verspricht in ihrer neuen Show "Gänsehautmomente"

Für die 34-Jährige sei es eine Ehre, wieder in die Rolle der Gastgeberin zu schlüpfen. "Es ist etwas ganz Besonderes und auch eine Ehre, den Künstlerinnen und Künstlern, die in meiner Show zu Gast sind, den Teppich auszurollen, sie willkommen zu heißen und einen unvergesslichen Abend gemeinsam zu schaffen." Egli: "Wo mein Name draufsteht, da steckt mein Herz drin. Und das wird man spüren und fühlen."

Auch Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR, gab ein Statement zur Sendung ab: "Wir freuen uns auf das Gastspiel von Beatrice Egli und ihrer Show im Ersten. Es wird ein Abend voller Gänsehautmomente." Weiter erklärte er: "Dass die 'Beatrice Egli Show' für die Frühjahrsausgabe in diesem Jahr ins Erste wechselt, ist ein schönes Zeichen für ihren Erfolg." Nach der Ausstrahlung ist die Ausgabe in der ARD-Mediathek abrufbar. Seit April 2022 lief "Die Beatrice Egli Show" in den Dritten Programmen von SWR und MDR sowie im Schweizer Fernsehen SRF. Jetzt rückt Schlagersängerin Beatrice Egli mit der nach ihr benannten Show auf den populärsten Sendeplatz in der ARD.