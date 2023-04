Kim Kardashian: Der Reality-Star wird Hauptdarstellerin in "American Horror Story"

Produzenten reagieren auf's Publikum

Vom Show-Gast zum Stammspieler: Lars Pape wird fester Bestandteil von GZSZ

Ursprünglich sollte Lars Pape nur in zwei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Episoden auftreten. Doch sein Charakter Michi wurde von den Fans so schnell und begeistert angenommen, dass der Schauspieler nun in den Hauptcast der RTL-Serie einzieht.

