KiKa: ARD und ZDF bieten Kinder-Shows bald auch in ihren Mediatheken an

Es ist ein weiterer Schritt in Richtung eines gemeinsamen Streaming-Netzwerks: Die Produktionen des öffentlich-rechtlichen Kinderkanals KiKA werden künftig auch in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar sein. Dies teilten die Sender in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch mit. Die Neuerung umfasst alle Programm-Angebote des Senders, von Vorschulformaten wie "KiKANINCHEN" über Animationsserien für Schulkinder wie "Die Schlümpfe" bis hin zu Wissensformaten und Magazinen wie "KiKA LIVE".