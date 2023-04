Millie Bobby Brown: Darum ist der Stranger Things-Star mit Jon Bon Jovis Sohn verlobt

Auf Instagram teilte die Eleven-Darstellerin ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Bongiovi. Darauf ist das Paar lachend am Strand zu sehen, der Rockstar-Sprössling umarmt liebevoll seine Partnerin von hinten. Und ganz klar auf Browns Hand zu erkennen: ein fetter Ring. Als Bildunterschrift gab sie zu Protokoll: "Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle." Der 20-Jährige veröffentlichte gleich zwei romantische Bilder von sich und seiner Freundin, darunter schrieb er: "Für immer". Offiziell bestätigt haben sie ihre Verlobung noch nicht.

In der Kommentarspalte zeigten sich viele Fans sehr überrascht. "Sie wird heiraten???", "Bitte was?" und "Millay ist verlobt, OMG", sind nur wenige der vielen Kommentare. Doch einige äußerten sich auch kritisch, weil Brown und Bongiovi für eine Ehe noch viel zu jung seien. "Verdammt, Bruder, du heiratest zur gleichen Zeit wie meine Vorfahren", schrieb ein Fan. Jemand fragte: "Wozu die Eile?" Trotz der Begeisterung gibt es ebenfalls Follower, die nicht an eine Verlobung glauben. "Sie hat nicht ausdrücklich gesagt, dass sie verlobt ist", lautet ein Kommentar.