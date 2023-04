Halle Berry: Das Hollywood-Sexsymbol zeigt sich nackt und das Internet rastet aus

Halle Berry ist spätestens seit ihrem Auftritt im James-Bond-Klassiker "Stirb an einem anderen Tag" ein Sexsymbol. In den sozialen Medien zeigt sich die 56-Jährige nun splitternackt – und wird von Fans für ihren Mut gefeiert.

Halle Berry gilt als eine der schönsten Frauen Hollywoods. Ob als Bondgirl oder Catwoman: Erscheint die Schauspielerin auf der Leinwand, fesselt sie die Blicke an sich. Und auch auf ihrem Instagram-Account geizt die 56-Jährige nicht mit ihren Reizen: Dort zeigt sie sich regelmäßig in enger Kleidung und geizt auch nicht mit nackter Haut.

Nun hat sie die Hüllen sogar ganz fallen gelassen. In einem neuen Post präsentiert sich Berry komplett unbekleidet mit einem Weinglas auf einem Balkon. Ihre Arme sowie das Balkongeländer verdecken zwar die intimsten Stellen – trotzdem dürfte es sich hierbei um das freizügigste Bild des Hollywoodstars handeln. "Ich tue, was ich tun will", schreibt sie darunter.