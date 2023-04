Markus Lanz: Aktivistin Reemtsma erhebt schwere Vorwürfe gegen große Unternehmen

Der viel diskutierte Klimawandel hat längst Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft . Dabei rückt die gesellschaftliche Verantwortung riesiger Konzerne in den Vordergrund. Bei "Markus Lanz" kam Versandriese Michael Otto nicht gut weg.

Zunächst lenkte Markus Lanz das Gespräch jedoch auf den deutschen Atomausstieg. Am 15. April sollen die drei letzten Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Ein Fakt, der bei Unternehmer Michael Otto Zufriedenheit auslöste:"Grundsätzlich ist der Atomausstieg eine richtige Entscheidung." Dennoch warnte er, dass der Ausstieg etwas zu früh komme, denn: "Die Monate, in denen die Brennstäbe noch gehen, sollte man sie noch ausnutzen." Dem entgegnete Klimaaktivistin Carla Reemtsma entschieden: "Wir könnten auf die Erneuerbaren viel schneller umsteigen, wenn die Politik engagierter wäre." Michael Otto ergänzte zustimmend: "Das bedeutet, dass wir mit Hochdruck die erneuerbaren Energien voranbringen müssen. Die sind heute schon günstiger als die fossilen Energien."

Lanz ließ sich sich in diesem Zusammenhang noch schnell Zahlen von Reemtsma bestätigen, wonach 71 Prozent der weltweiten Emissionen von nur 100 Konzernen verursacht werden würden – rund zehn Prozent allein vom Mineralölkonzern Shell. "Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", staunte Lanz. Die Klimaaktivistin kommentierte nüchtern: "Das zeigt, dass wir ein systematisches Problem haben, das eine systematische Lösung braucht." Zudem würden derartige Zahlen den neoliberalen Irrglauben entlarven, wonach "wir alle ganz allein die Klimakrise aufhalten können, indem wir noch eine Bambuszahnbürste kaufen."

Michael Otto warnt: "Wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft"

Daraufhin fokussierte sichder Moderator auf den weltweit ansteigenden Konsum und die damit einhergehenden umweltschädlichen Produktionsprozesse – auch in der Kleidungsindustrie, die jährlich rund 120 Milliarden Kleidungsstücke herstellen soll. Eine gigantische Zahl, die mit Unmengen an Plastik, Pestiziden und vielen weiteren Schadstoffen einhergeht. Journalistin Kathrin Hartmann ergänzte: "Es kommen noch die unglaubliche Wasserverschwendung und noch 4 Millionen Tonnen Altkleider hinzu. Es wird alles in immer schnellerer Geschwindigkeit hergestellt und weggeworfen. Es ist insgesamt eine sehr, sehr schädliche Industrie." Die Journalistin weiter: "Es reicht, sich klarzumachen, dass es heute mehr Sklaven gibt, als zu Zeiten des Sklavenhandels."