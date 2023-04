"Black Snow": Das taugt die MagentaTV-Produktion mit "Vikings"-Star Travis Fimmel

"Vikings"-Star Travis Fimmel sucht im Outback den Mörder einer jungen Frau und deckt in der phänomenalen Serie "Black Snow" bei MagentaTV ein düsteres Kapitel australischer Geschichte auf.

Australien, 1994: In einer Kleinstadt wird die 17-jährige Schülerin Isabel Baker (Talijah Blackman-Corowa) grausam ermordet. Ein Täter kann trotz großem Aufwand nicht ermittelt werden. 25 Jahre später veranlasst eine mysteriöse Zeitkapsel den Polizisten James Cornack (Travis Fimmel) in der Mystery-Krimiserie "Black Snow" die Ermittlungen wieder aufzunehmen: Ab 12. April sucht er bei MagentaTV erneut nach dem Mörder und verheddert sich dabei in einem Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, das seine Ursachen in einem schändlichen Kapitel australischer Geschichte hat.

Ein Krimi, der in einer Kleinstadt spielt, in der jeder etwas zu verbergen hat: Zugegeben, auf den ersten Blick ist "Black Snow" ein Déjà-vu. Doch auch ein Genrestück kann überraschend sein: Was die Serie auszeichnet, ist die geschickten Verquickung der Crime-Story mit einer perfiden australischen Form der Sklaverei.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden zehntausende pazifische Inselbewohner nach Australien gebracht, um auf den Zuckerrohrfeldern zu schuften und zu sterben. Sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, fällt den Australiern generell schwer: Erst in den letzten Jahren hat sich in dieser Hinsicht etwas getan Down Under.

Von Dämonen verfolgt "Black Snow" wagt den Blick in aus der Gegenwart in die Vergangenheit, wechselt zwischen den Zeitebenen, ohne dass es aufgesetzt wirkt oder stört. Im Gegenteil: Die Serie ist extrem gut konstruiert, von humorloser Kompromisslosigkeit und mit einem bravourösen Cast gesegnet.

"Vikings"-Star Travis Fimmel klärt als von eigenen Dämonen verfolgter Cop nicht nur den Mord auf, sondern sorgt auch dafür, dass sich Australien mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen muss. Isabel ist in der Serie mehr als das Opfer eines Tötungsdeliktes. Sie ist eine selbstbewusste, witzige junge Frau, der in den Rückblenden der ihr gebührende Platz eingeräumt wird.