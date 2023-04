Sean Penn: Dokumentationsfilmer lobt Ukrainerinnen und Ukrainer für ihr Engagement

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor einem Jahr reiste Schauspieler Sean Penn mehrmals ins angegriffene Land, um dort eine Dokumentation über die die Menschen zu drehen, die vom russischen Angriffskrieg betroffen sind. In einem "Playboy"-Interview sprach er nun über seine Eindrücke.

"Der Tod trifft jeden von uns, darin sind sich alle einig. Ich schaue lieber auf das Leben. Und ich möchte wissen, was wirklich vor sich geht", begründete er seine Entscheidung, eine Doku über die Ukraine zu drehen. "Ich habe so oft erlebt, wie Journalisten ohne jedes Verantwortungsgefühl für die Wahrheit irgendetwas berichten oder das Geschriebene der anderen wiederkäuen. So etwas ist erschreckend und macht mich traurig und hat mich gelehrt, dass ich alles, was in der Presse berichtet wird, durch einen Filter von Skepsis sehen muss", erklärte der 62-Jährige.