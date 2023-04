GZSZ: Diese Stars haben ihre Verträge für die Daily-Soap verlängert und sind weiterhin dabei

Schon länger war klar, dass Lars Pape seinen Vertrag bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" fortgesetzt hatte. Nun gibt es weitere gute Neuigkeiten für Fans der Soap: Auch drei andere Darsteller werden in der Serie weiterhin zu sehen sein.

Ensmann, die die Rolle Jessica verkörpert, habe sich "gefreut wie eine Schneekönigin. Was gibt es Schöneres, als den Job, den man liebt – in einem Team, was man liebgewonnen hat – und eine mega interessante Rolle mit vielen Ecken und Kanten, sowie liebenswerten Eigenschaften noch länger spielen zu dürfen?"