Streaming-Tipps: Ana de Armas serviert "Sexiest Man Alive" ab

Bei Prime Video heißt es mit "Dead Ringers": "Doppelt hält besser". Zudem zeigt Ana de Armas, wie man den "Sexiest Man Alive" abserviert. Hier finden Sie alle neuen Streaming-Highlights im Überblick.

Zwar ging sie offiziell als Bond-Girl in die 007-Historie ein, viele Szenen mit Daniel Craig waren Ana de Armas im vorerst letzten Teil "Keine Zeit zu sterben" aber nicht vergönnt. Im Apple-Film "Ghosted" spielt die Schauspielerin nun die erste Geige – als Traumfrau. Aber auch als Geheimagentin. Was Netflix, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Ghosted", Apple TV+ Wenn eine Person, die man datet, plötzlich von der Bildfläche verschwindet, nennt man das Ghosting. Schwacher Trost: Das passiert selbst dem "Sexiest Man Alive" – "Captain America"-Star Chris Evans. Dabei läuft es für Cole (Evans) mit der charmanten Zufallsbekanntschaft Sadie (Ana de Armas) zunächst wie am Schnürchen. "Ich weiß, es klingt verrückt, aber sie könnte die Eine sein", schwärmt der gutmütige Sunnyboy gegenüber seinen Eltern. Doch von einem Tag auf den anderen antwortet Sadie nicht mehr auf seine Nachrichten.

Trotzdem gibt er nicht auf, fliegt von tausende Kilometer nach London, um das Herz von Sadie mit dieser romantischen Geste zu gewinnen. Doch in Europa bekommt die Liebesgeschichte eine völlig neue Wendung: Cole wird von mysteriösen Männern aufgesucht und entführt. Was er nicht ahnt: Femme fatale Sadie ist eine CIA-Agentin.

Was wie eine Rom-Com beginnt, artet im Apple-Film "Ghosted" schnell in eine internationale Agenten-Action-Sause aus. Zum prominenten Cast der schwungvoll inszenierten Action-Komödie zählen neben Evans und Bond-Girl de Armas auch Oscargewinner Adrien Brody ("Der Pianist"), Mike Moh, Amy Sedaris und Tim Blake Nelson. Ab 21. April gibt es "Ghosted" bei Apple TV+ zu sehen.

"Dead Ringers", Prime Video 1988 machte David Cronenberg seinem Ruf alle Ehre: Nach Grusel-Sci-Fi-Erfolgen wie "Videodrome" (1983) und "Die Fliege" (1986) lieferte der Regisseur 1988 mit "Die Unzertrennlichen" (im englischen Original: "Dead Ringers") einen seiner besten Filme überhaupt. Im mehrfach ausgezeichneten Horrorstreifen brillierte damals Jeremy Irons in einer furchteinflößenden Doppelrolle als zunehmend wahnsinnig werdender Gynäkologe.

Die Prime-Video-Serie "Dead Ringers" (ab 21. April) verschafft dem gleichnamigen Kult-Thriller nun einen modernen Anstrich mit einer Frau in der Doppelrolle. Rachel Weisz verkörpert die Zwillinge Elliot und Beverly Mantle, die ihrer angestrebten Revolution der Gebärmedizin alles unterordnen – selbst, wenn sie dafür die Grenzen der medizinischen Ethik überschreiten müssen: "Meine Schwester und ich machen Arbeit, die bahnbrechend, aber hoffnungsvoll, radikal, aber sicher ist."

Doch während sie näher denn je dran sind, Gott zu spielen, setzt sich ein schmerzhafter Abnabelungsprozess der Zwillinge in Gang. "Dead Ringers", die Serie von Produzentin Alice Birch ("Normal People"), startet am 21. April bei Prime Video.

"Para – Wir sind King", Staffel 2, Warner TV Identitätsfindung, kriminelle Verstrickungen und Zukunftssorgen? Egal. In "Para – Wir sind King" nehmen vier Freundinnen alles mit, was das Leben in Berlin zu bieten hat. In der Serie der Macher von "4 Blocks" und "Kleo" stiefeln und stöckeln Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall), Rasaq (Roxana Samadi) und Jazz (Jeanne Goursaud) durch den Wedding – mit großen Träumen und hartem Erwachen. Ab 17. April zeigt Warner TV-Serie (empfangbar über Sky, Vodafone, MagentaTV, Zattoo, Waipu.tv) die zweite Staffel der mit zwei Fernsehpreisen ausgezeichneten Serie.

Nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel müssen sich die Freundinnen erst einmal berappeln, aber sie unternehmen schnell den nächsten Versuch, endlich richtig "Para" (Kohle) zu machen. Sie ziehen im geheimen Keller eines Spätis einen illegalen Club auf. Doch ganz wegfeiern lässt sich die Realität auch im angesagtesten Schuppen der Stadt nicht. Hedonismus allein lässt nun mal keine Sorgen verschwinden, zumal sich einige Schatten der Vergangenheit melden.

Hin- und hergerissen zwischen schnellem Reichtum und dem eigenen Gewissen wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Fanta, Jazz, Hajra und Rasaq müssen in den sechs neuen, einmal mehr ziemlich schrillen und ziemlich lauten Episoden entscheiden, wie weit sie auf unterschiedlichen Wegen bereit sind füreinander zu gehen.

"Drops of God", Apple TV+ Ein delikates Mahl ist nur die Hälfte wert, solange es nicht von einem edlen Tropfen begleitet wird. So zumindest lautet die feste Überzeugung des allenthalben geschätzten Weinexperten Alexandre Léger. Doch als der Önologe mit nur 60 Jahren in Tokio stirbt, tut sich ein Vakuum auf. Besonders seine außergewöhnliche Weinsammlung steht plötzlich im Mittelpunkt.

Dabei versteht Camille (Fleur Geffrier) von Wein rein gar nichts, sie hat noch nie in ihrem Leben überhaupt auch nur einen Tropfen gekostet. Das wäre nicht schlimm, hätte sie nicht gerade die exklusive Weinsammlung ihres Vaters geerbt, den sie allerdings das letzte Mal gesehen hat, als sie neun Jahre alt war. Doch es gibt einen Haken: Auch der Ziehsohn Légers, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), kommt als Erbe infrage. Die Entscheidung über die 148 Millionen Dollar schwere Sammlung fällt in der Apple-Serie "Drops of God" (ab 21. April) bei einer dreiteiligen Weinverkostung.

"Nope", WOW Em (Keke Palmer) und OJ (Daniel Kaluuya) sind Eigentümer eben jener kalifornischen Ranch für Hollywood-Filmpferde, die allerdings ziemlich schlecht läuft. Eines Nachts beobachten sie außergewöhnliche Phänomene, für die es keinerlei Erklärung zu geben scheint. Ein UFO könnte es gewesen sein. Dazu Stromausfall, nervöse Pferde. Zusammen mit Angel Torres (Brandon Perea), einem eher ängstlichen Angestellter des Elektronikfachgeschäfts, platzieren sie Kameras auf dem Grundstück, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen.

"Ich hatte die Idee, einen großen amerikanischen UFO-Film zu drehen – einen Horrorfilm über fliegende Untertassen", erklärt Autor und Regisseur Jordan Peele, der 2018 für "Get Out" einen Oscar erhielt, über seinen jüngsten Film "Nope". "Aber nicht einfach nur irgendeinen UFO-Horrorstreifen, sondern den ultimativen Film dieses Genres." Eine Inspiration sei Steven Spielbergs "Unheimliche Begegnung der dritten Art" gewesen.

Jordan Peeles dritter selbst inszenierter Film ist eine Mixtur aus Horror und Science-Fiction, die nach einem geduldigen Beginn vor allem auf den Faktor "Überraschung" setzt. Trailer und grobe Inhaltsangaben schicken die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wirklich auf den richtigen Weg. Was gut so ist. Zumal "Nope" im Subtext mehr als nur gruselige Unterhaltung sein will, sondern sich darüber hinaus auch mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt. Davon können sich Streamingfans dank WOW ab 21. April überzeugen.