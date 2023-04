Renata Lusin: Unvorstellbar: "Let's Dance"-Promi erzählt von ihren drei Fehlgeburten

"Normalerweise hätte ich in so einem frühen Stadium – es war die 6. oder 7. Woche – niemandem davon erzählt", sagt sie: "Aber ich wollte auf keinen Fall lügen." Der Arzt habe ihr striktes Tanzverbot erteilt: "Deshalb mussten wir die Schwangerschaft so früh öffentlich machen. Eine schlimme Zeit. Vor allem, nachdem wir schon wussten, dass der Embryo abgegangen war und uns immer noch alle gratuliert und nach meinem Bauch gefragt haben. Da war mir meine Fehlgeburt irgendwie peinlich." Natürlich sei das ein falsches Gefühl, räumt sie ein: "Aber dieses Mitleid, was man mir entgegengebracht hat, war mir unangenehm. Ich will immer stark sein und nicht bedauert werden. Das fühlte sich für mich falsch an, ich will kein Opfer sein."