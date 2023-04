Succession: Diese Szenen sind Hollywood-Star Alan Ruck besonders schwer gefallen

Im Kult-Film “Ferris macht blau” feierte er 1986 seinen großen Durchbruch in der Rolle als Schulfreund Cameron Frye. Heute ist Schauspieler Alan Ruck längst Teil der A-List-Liga in Hollywood. Welche Rolle ihn jedoch endgültig in den Olymp der Hollywoodstars katapultiert hat?

Im Serien-Hit “Succession” (zu sehen auf Sky) spielt er die Rolle des Fieslings Connor Roy, der als Mitglied einer einflussreichen Familien-Dynastie zum nächsten US-Präsidenten werden will. “Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, in die Schuhe einer Person zu schlüpfen, die den Sinn für die Realität völlig verloren hat. Er denkt, dass er völlig normal tickt, aber insgeheim stecken in ihm nur Lügen und Intrigen”, so Alan Ruck im Interview mit “Prisma”. Für den US-Star war die Rolle nicht nur ein großer internationaler Erfolg, sondern auch eine echte persönliche Herausforderung. Der Grund?