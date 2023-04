"Let's Dance": Für Mimi Kraus und Ali Güngörmüş hat es sich ausgetanzt

Es wird wieder getanzt bei Let's Dance! Nach der Oster-Pause werden sich heute gleich zwei Tanzpaare von der RTL-Show (auch bei RTL+) verabschieden müssen, außerdem stehen die Jury-Tänze an.

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke starten die Show mit einem Charleston zu „Call Me Maybe“ von Carly Rae Jepsen. Die beiden scheinen die Oster-Pause gut genutzt zu haben, denn nicht nur das Publikum ist begeistert, sondern auch die Jury: „Ein toller, toller Start“, schwärmt Motsi Mabuse. Und auch Joachim Llambi ist begeistert: „Sehr gut getanzt heute, das war schon toll“. Für den ersten Tanz nach der Oster-Pause gibt es jeweils neun Punkte von den Juroren. Das macht 27 Punkte für Julia und Zsolt. Ebenso überzeugen konnten Philipp Boy und Patricija Ionel. Für ihren langsamen Walzer zu „When I Need You“ von Luther Vandross bekommen die beiden ebenfalls 27 Punkte.

Aufgrund des Partnertausches in Folge 6 musste kein Paar die Show verlassen. Jedoch gab es einen Warnschuss für Profi-Koch Ali Güngörmüs: Er wäre in Folge 6 beinah ausgeschieden! „Dass ich vor zwei Wochen hätte rausfliegen können, hat mich schon verletzt. Jetzt hat mich aber der Ehrgeiz gepackt“, verkündet Ali im Interview. Er präsentiert gemeinsam mit Tanzpartnerin Christina Luft einen Paso Doble zu „Toreador Olé“ von Marc Reift. Dafür bekommt er trotz einiger Patzer dennoch gute Kritik. „Es gab ein paar gute Momente“, findet Motsi, „Da war zwischendurch was Gutes und dann auch was anderes“. Sogar Joachim Lambi hat ein paar lobende Worte übrig: „Der Blick von dir! Du brauchst keinen Speer, um den Stier zu erledigen“, sagt Llambi, „Egal, ob die Schritte stimmen, du bist mit Herz hier“. Insgesamt erhält der Profi-Koch stolze 20 Punkte. Besonders freut er sich über die 6 Punkte von Lambi: „Das ist wie ein 6er im Lotto“!

Knossi außer Rand und Band nach 9-Punkte-Wertung Knossi und Isabel Edvardsson tanzen einen feurigen Paso Doble zu „Let Me Entertain You“. Und da ist der Songname tatsächlich Programm, denn der Streamer gibt alles auf dem Tanzparkett. Mit seiner Performance habe Knossi den Rahmen gesprengt, findet Llambi. Dennoch gibt es auch ordentlich Lob für den Entertainer und sogar 9 Punkte von dem sonst so strengen Joachim Lambi. Da kann Knossi kaum noch an sich halten und stürmt auf die Jury zu. Vor Freude liegt der 36-jährige dem Juror in den Armen.

Die Jury-Tänze stehen an! Das Team von Motsi bestehend aus Anna Ermakova, Julia Beautx und Chryssanthi Kavaz tanzt Paso Doble, Tango und Contemporary zu “Bring Me To Life” von Evanescence. Und die Performance kommt gut an, denn Motsi und ihr Team sahnen 10 Punkte ab und belegen somit den ersten Platz. Team Jorge tanzt Tango, Slowfox, Freestyle und Charleston zu den Songs „Call Block Tango“, „All That Jazz“ und „Hot Honeyrag“ von dem Chicago Cast. Knossi, Sharon Battiste und Timon Krause landen mit ihrer Performance auf dem zweiten Platz und erhalten 8 Punkte. Trotz Kölner Karneval Motto und gleich mehreren kölschen Songs wie von De Räuber, Brings und Co. landet Team Lambi auf dem dritten und letzten Platz.