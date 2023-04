"Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten": Infos zu den Opern-Festspielen

Erster Fall der neuen Kommissarin

Berliner "Tatort" im Check: Wie realistisch war der Krimi mit Corinna Harfouch?

Am Osterwochenende hat Corinna Harfouch ihren Dienst als neue Kommissarin im Berliner "Tatort" angetreten. In zwei Teilen wurde erzählt, wie rechte Verschwörungen innerhalb von Staatsorganen, die Demokratie zu gefährden drohen. Was steckt in Wirklichkeit dahinter und wie realistisch war der ZDF-Krimi?

MEHR