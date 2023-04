"Weißbier im Blut": TV-Kritik zur Komödie im BR

In den Eberhofer-Filmen nach den Romanen von Rita Falk gibt Sigi Zimmerschied seit einigen Jahren den derben Dienststellenleiter Moratschek. "Weißbier im Blut" (2021) ist nun so etwas wie eine Beförderung: Zimmerschied bleibt zwar in Niederbayern, spielt aber in dem Heimatkrimi, den der BR zeigt, die Hauptrolle des Kommissars Kreuzeder. Der ist ein ziemlicher Säufer, der ohne genügend Obstler und eben Weißbier in den Venen gar nicht erst in die Gänge kommt. Das muss er aber dann doch hin und wieder, denn auch im beschaulich-trüben Niederbayern sterben die Menschen auf bisweilen unnatürliche Art und Weise – etwa, wenn sie mit einem Mähdrescher in Berührung kommen. "Aber ich hab mir doch grad an Schweinsbratn bestellt", jammert er prompt.