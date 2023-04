"Die Beatrice Egli Show": Infos zur Schlager-Party im Ersten

"Was geht ab" am Samstag im Ersten? Seit April 2022 lief "Die Beatrice Egli Show" in den Dritten Programmen von SWR und MDR sowie im Schweizer Fernsehen SRF. Jetzt rückt Schlagersängerin Beatrice Egli mit der nach ihr benannten Show auf den populärsten Sendeplatz in der ARD. Die sympathische Blondine freut sich über das Gastspiel: "Ich bin völlig aus dem Häuschen. Mein Team hat mich in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt", erinnert sie sich. Sie sei gleichzeitig glücklich und stolz.