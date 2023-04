Horror-Fahrstunde bei den"Geissens": Davina und Shania im Stress

Für Shania war es an der Zeit, ihren Führerschein zu machen. Doch eigentlich hatte die jüngste der Millionärsfamilie gar keine Motivation, ihre Fahrkenntnisse prüfen zu lassen. Bei einer privaten Fahrstunde in Monaco flogen dann die Fetzen. Davina motzt, Shania geriet in Stress – und dann tauchte auch noch die Polizei auf.

Neue Zeiten brechen an bei der Millionärsfamilie: In der aktuellen Doppelfolge "Die Geissens" (montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) hat Davina Geiss (19) eine klare Botschaft für ihre jüngere Schwester Shania: Da sie nun 18 Jahre alt ist, ist es höchste Zeit für den Führerschein. Bisher bleiben nämlich viele Erledigungen an Davina hängen, beklagt sie sich. Shanias Standardausrede: Ich habe ja keinen Führerschein! "Ich muss immer alles für Mama und Papa machen und für sie. Ich werde sie jetzt zwingen, den Führerschein zu machen!", so Davinas Ansage.

Shania hat eigentlich keinen Bock auf einen Führerschein Doch Shania lässt sich Zeit: "Das Fahrschulthema ist jetzt nicht so das Lieblingsthema", winkt sie ab, "ich versuche jetzt schon länger, meinen Führerschein zu machen, aber irgendwie kommt immer etwas dazwischen." Außerdem: "Die Fahrschule ist am anderen Ar... der Welt", sagt Shania lachend. Davina kann die Ausreden ihrer kleinen Schwester jedoch nicht mehr hören: "Shania muss jetzt wirklich mal ihren Führerschein machen", ärgert sich die 19-Jährige, "sie wartet und wartet und irgendwann ist sie 30 Jahre alt und hat keinen Führerschein. Ich verstehe einfach nicht, warum sie sich so sträubt."

Für Shania ist die Sache jedoch klar: "Wenn Leute mich nerven, dann habe ich auch keine Motivation mehr dafür. Ich mache es, wenn ich es fühle – vielleicht erst, wenn ich 90 Jahre alt bin", provoziert sie im Gespräch ihre Schwester, "vielleicht lebe ich noch, vielleicht bin ich schon tot, mal sehen."

Mangelnder Durchblick hinterm Steuer Doch Davina lässt nicht locker. Sie organisiert eine private Fahrstunde für Shania. Mit dabei ist Josh, ein Freund der Familie. Der hat einst von Michael Schumacher sein erstes Kart bekommen, auch sein Bruder ist Rennfahrer. In Bezug auf die Fahrstunde mit Shania hat Josh jedoch etwas Sorgen: "Hoffentlich werden wir dein Auto heute nicht kaputtmachen", sagt er mit Blick auf den Testwagen – es handelt schließlich sich um Davinas Auto. "Mir ist alles recht, so lange mein Auto heil bleibt", sagt sie. Sie ist froh, dass sie Unterstützung bei der Fahrstunde durch den erfahrenen Josh bekommt: "Josh hat definitiv mehr Geduld mit Shania als ich. Die ist ja häufig mal etwas verpeilt", läster sie über ihre kleine Schwester.

Erster Test: Einparken. Davina ist schon nach den ersten Sekunden ungeduldig: "Wie fährst du?", motzt sie ihre Schwester von der Rücksitzbank an. "I don't know, its' not rocket sciene", blafft Shania auf Englisch zurück, also: Raketenwissenschaft ist das hier auch nicht! Doch auf dem Parkplatz klappt das Rangieren schon ganz gut, findet auch Josh. Davina sieht das jedoch anders: "Die größte Schwierigkeit für Shania beim Autofahren sind definitiv Spiegel", kritisiert sie den mangelnden Durchblick ihrer Schwester, "und sie hat dann auch immer Angst, wenn da andere Menschen drumherum sind, das stresst sie einfach ganz ganz viel."

Shania ist von Davinas "Stop! Stop! Stop!"-Rufen jedenfalls schon höllisch genervt: "Die stressen mich jetzt schon. Bisher haben die mir keine Tipps gegeben sondern nur Befehle", beschwert sie sich. "Bitte ein bisschen Respekt, Shania – das ist mein Auto!", motzt Davina jedoch weiter. Vor allem um ihre Felgen macht sie sich Gedanken. Shania gibt zu: "Schnell fahren kann ich, einparken kann ich nicht" – zumindest nicht ohne die Hilfe der Rückfahrkamera. Doch nach einigem Hin und Her steht der Wagen in der Lücke. Von Josh gibt es dafür Applaus.

Shania ist mit den Nerven am Ende Nun wagt sich Shania sogar vom Parkplatz auf die Straßen Monacos – unter den ständigen Kommentaren von Davina: "Jetzt links blinken! Wieso denn rechts? Wo fährst du hin?", redet sie auf die 18-Jährige ein. "Stress mich nicht, Davina", klagt die. Vor lauter Hektik verwechselt sie rechts und links und biegt falsch ab. Und dann erblickt sie plötzlich eine Motorrdastreife der Polizei am Straßenrand. Jetzt ist richtig Panik unterm Autodach: "Was mache ich jetzt?", sucht die 18-Jährige Rat. Davina gibt sich cool: "Man muss confidence (dt.: Vertrauen) haben, sonst hält die Polizei einen an!" Shania wird es zu bunt: "Hör bitte auf, mich zu stressen. Ich höre mein Herz schon in meinem verdammten Bein schlagen", fleht sie – und will nur noch raus aus dem Wagen.

"Ich habe alles falsch gemacht", ist Shania demotiviert nach der Fahrstunde. Davina sieht es ähnlich kritisch: "Ich kriege einen Herzinfarkt mit dir!", schimpft sie. Doch Shania hält dagegen: "Guck mal, wie ich zittere!", sagt sie und zeigt den beiden Mitfahrern ihre Hand, die nicht still halten kann. Bei der Einfahrt auf den Parkplatz fährt die 18-Jährige dann etwas zu nah an die Schranke heran – es gibt ein lautes Aufsetzgeräusch. Haben sich Davinas schlimmste Befürchtungen bewahrheitet und Shania hat ihr geliebtes Auto geschrottet? In der nächsten Folge von "Die Geissens" erfahren die Zuschauer hoffentlich mehr ...