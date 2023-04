ZDF-"Fernsehgarten": Alle Infos zum Start der neuen Saison

Es geht wieder los: Am Sonntag, 07. Mai, pünktlich um 12.00 Uhr, startet der ZDF-Dauerbrenner "Fernsehgarten" mit Andrea Kiwel in die neue Saison. Auch nach 37 Jahren ist die erstmals am 29. Juni 1986 live ausgestrahlte Open-air-show bei den Zuschauern äußerst beliebt. Schuld daran ist nicht zuletzt Andrea Kiewel (57), die nach Ilona Christen und Ramona Leiß die Show seit 2000 moderiert. Den seltenen Ärger mit Publikumsquerelen überspielt sie mit sportlichem Temperament (sie war mal Leistungsschwimmerin in der DDR), unerwünschte Störenfriede auf der Lerchenberg-Bühne mit ihren bis zu 6.000 Zuschauern verweist sie unerschrocken in die Grenzen. Unter anderem wurde Luke Mockridge 2019 wegen eines unpassenden Auftritts von "Kiwi" angezählt.