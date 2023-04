"Kampf der Realitystars": Verstörende Offenbarungen in der vierten Staffel

Mit "Kampf der Realitystars" gibt es endlich wieder Trash-TV vom Feinsten. In der vierten Staffel ist Sarah "Dingens" Knappik mit dabei. Doch nicht nur die Österreicherin sorgt für ordentlich Tumult. Die Zuschauer wurden Zeuge verstörender Offenbarungen.

"Wir schreiben Fernsehgeschichte." Die Teilnehmer der vierten Staffel von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) haben sich viel vorgenommen. Und, Ehre wem Ehre gebührt, die ersten zehn Reality-Insulaner gaben zum Auftakt gleich richtig Gas! Was durch ungewohnt aufrichtige Harmonie – "Ich habe fast Flitzekacke vor Freude", gestand Serkan Yavuz (30) bei der Ankunft – ins Rührseelige zu kippen drohte, machten erste Ansatz-Intrigen und verstörende Einblicke bis an die Schmerzgrenze locker wett.

Und dann ist da natürlich die Besetzung! "Das ist der beste Cast aller Zeiten und von allen, die noch kommen werden." Die Frau, die das sagte, weiß, wovon sie spricht. Ja, Sarah "Dingens" Knappik (36), berühmt-berüchtigt seit "GNTM" (2008) und vor allem dem legendären RTL-Dschungelcamp von 2011, ist zurück. Als glückliche Mama, aber ungebremst euphorisch in der Selbstwahrnehmung. "Es gab Tage, da reichte es, bei Google 'Sa...' einzugeben und es kam gleich 'Sarah Knappik'." Oder, wie es der beileibe selbst nicht schüchterne Matthias Mangiapane (39) formulierte: "Sarah hat ein Selbstbewusstsein wie ein 40-Tonner mit Anhängerkupplung."

Knappik on the Beach, Mangiapane unter Palmen. Und dann auch noch Rosenkavalier Paul Janke (41)! Der ist nach eigenem Bekunden der "erste und einzig wahre 'Bachelor'" und der Mit-Insulanerin Antonia Hemmer (22, Siegerin von "Sommerhaus der Stars") zufolge "der Inbegriff des deutschen Womanizers". Haben da die anderen überhaupt Chancen auf die 50.000 Euro Siegprämie?

Es sind also echte Hochkaräter der Trash-TV-Szene am Start. Dazu zählt auch Manni Ludolf (60). Der ist es als TV-Schrotthändler gewohnt, mit eher minderwertigem Material zu werkeln. Auch sein schattenfrei sonniges Wesen ("Geil, geil, Partytime!") lässt ein intaktes Immunsystem gegen Intrigen, Gezänk und üble Nachrede vermuten. Zwar fliegt Manni gerne als putzig plappernder Mützenschlumpf unter dem Radar, aber seine komplette Schmerzfreiheit macht ihn mindestens zum Außenseiter-Tipp.

Yavuz bekommt nur einen Euro Gage

Schwer zu beachten: Serkan Yavuz! Er ist "Kampf der Realitystars"-Fanboy, verfolgte alle Staffeln – und bei jeder trieb ihn die Frage um: "Wie haben es die Pappnasen vor mir in das Fermat geschafft." Jetzt ist er nicht nur ebenfalls dort gelandet, sondern durfte auch noch als Erster von Bord gehen. Auch an einem anderen speziellen Ort ging für ihn ein Lebenstraum in Erfüllung: "Ich habe die Ehre, meinen eigenen Dolores, wie ich ihn nenne, unter derselben Dusche zu schrubben wie damals Ronald 'Richter Gnadenlos' Schill seinen Lötkolben. Das ist ... ich bin im Paradies!"