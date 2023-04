"Almania": Kritik zur zweiten Staffel der ARD-Comedy-Serie

"Fack ju Göhte" war gestern: heute sorgt ein spießiger Lehrer und seine Problemschüler in "Almania" für Unterhaltung. Die Serie, die wie eine Dokumentation aufgebaut ist, geht mit der zweiten Staffel in die nächste Runde. Phil Laude, in der Rolle der besonderen Lehrkraft, ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Ohne sein Schmalzzwiebel-Mettbrot geht für Frank Stimpel (Phil Laude) nichts. Außerdem lebt der Lehramtsaspirant mit Vorliebe zu karierten Hemden und Nordic Walking seinen Hang zur Regeltreue aus und steht auf oberpeinliche Begrüßungsfloskeln ("Bis spätersilie"). Kurzum: Stimpel ist "Deutschlands deutschester" Lehrer. Als solchen jedenfalls bewerben ihn die Macher der Mockumentary "Almania". Nach zwei Pilotfolgen, die im März 2021 in der ARD Mediathek debütierten, folgt am 21. April die achtteilige zweite Staffel.

Möchtegern-Rapper Trip aka Tristan Magnus Petersen (Vincent Hahnen) hat es ob seiner Körperfülle nicht ganz leicht, Leila (Samirah Breuer) versucht die Gewalt in ihrer Familie mit Selbstdarstellung via Instagram zu kaschieren und Annika (Mathilda Smidt) steht mit ihrem Kampf für gendergerechte Sprache und gegen den Klimawandel recht alleine da.

Klischees sorgen für viel Witze-Potential

Bierernst geht es in der flott inszenierten Comedy-Serie von Showrunner Phil Laude und Headautor Elmar Freels, deren Tonalität bisweilen an die "Fack Ju Göhte"-Filme erinnert, trotzdem nur selten zu. Vielmehr arbeiten sich die Macher meist unterhaltsam an Klischees über Deutsche ab, ziehen die schleppende Digitalisierung an deutschen Schulen durch den Kakao und lassen Stimpel als Vertrauenslehrer samt Kummerkasten für den an Burnout leidenden Schulpsychologen einspringen.