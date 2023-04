"Die Geissens": Shania baut mit Davinas Wagen einen Unfall

Es kracht bei den beiden Schwestern in "Die Geissens" (montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) – und das wortwörtlich: Die 18-jährige Shania hat gerade ihr erstes Fahrtraining auf den Straßen Monacos einigermaßen erfolgreich hinter sich gebracht. Doch als sie auf einen beschrankten Parkplatz einfahren will, hört man plötzlich einen dumpfen Ton: Shania hat mit dem linken Vorderreifen einen Poller gerammt.

Auf dem Rücksitz zetert ihre Schwester Davina sofort los, denn ihr gehört der Wagen: "Das war doch so klar, dass du mein Auto kaputtfährst"!", motzt sie. "Sobald du in dieses Auto eingestiegen bist, wusste ich, irgendetwas wird passieren", sagt die 19-Jährige. Und wie reagiert die Bruchpilotin? So wie sie es meistens tut: Sie ist um keine Ausrede verlegen."Das ist auch ganz normal mit dieser ganzen Aufregung", verteidigt sie sich, "da kann man ja nicht mehr klar denken." Für die Fahranfängerin ist die Sache klar: "Der ganze Stress wurde einfach zu viel." Davina dreht verbal jedoch noch eine Runde: "Wir werden sehen, was Papa dazu sagt", zetert sie weiter.