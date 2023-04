"Last One Laughing": Wer fliegt raus? Wer hält durch?

Die Lage bei "Last One Laughing" spitz sich zu: am Donnerstag (20. April 2023) laufen die letzten zwei Folgen der vierten Staffel bei Amazon Prime Video. Gastgeber Michael 'Bully' Herbig hat noch sieben Comedians, die zusammen in einem Raum gesperrt sind und sich gegenseitig zum Lachen bringen wollen. Doch wer lacht, fliegt raus. Das erste 'Lachopfer' wurde erwartungsgemäß Yoko Winterscheidt. Wer werden die Nächsten sein?

Wenn einige der größten deutschen Comedians auf engstem Raum zusammen kommen, ist ein explosives Witzefeuerwerk garantiert. Erneut sind die lustigsten Entertainer zum Kampf um 50.000 € für den guten Zweck und dem "LOL"-Pokal angetreten. In den vergangenen Staffeln zeigten Torsten Sträter, Max Giermann und Anke Engelke, wie sie ihre Kollegen in den Humor-Wahnsinn getrieben haben und als Sieger hervorgingen. Die verbliebenen Komiker wollen es ihnen nun nachmachen. In der ersten Folge flog direkt Yoko Winterscheidt aus der Sendung. Das kam weder für den Entertainer noch für die Zuschauer überraschend. Der Mann, mit der lauten Lachen, wurde zum Opfer von Kurt Krömer, der ihn mit einem Günther-Jauch-Witz aus der Fassung brachte. Als nächstes erwischte es Moritz Bleibtreu, gefolgt von Cordula Stratmann.

Welcher Comedian hält bei "LOL" durch, wer fliegt raus? Elton kämpfte sich bisher von Folge zu Folge. Seine Taktik: essen. Doch wenn der Moderator grade keine Wurst in seinen Mund stopft, fällt es dem 52-Jährigen schwer, keine Miene zu verziehen. Bis zur dritten Folge hielt Elton durch, bis er sein erstes von zwei Leben verlor. Viele Zuschauer vermuten, dass Elton, als Nächstes aus der Show fliegen wird. Martina Hill gehört zu den schwer einzuschätzenden Komikerinnen. Die Entertainerin ist selbst Humor-Vollprofi, doch hält sie wirklich den Angriffen der anderen stand? Mit einer Tierimitation wollte Martina Hill ihre Kollegen zum Lachen bringen, doch der Schuss ging nach hinten los und sie verlor selbst ein Leben. Ein weitere Wackelkandidat könnte der Neuling in der Runde, Jan van Weyde, sein. Noch hat der Comedian zwei Leben, doch wie lange kann er die noch halten?

Nicht zum ersten Mal stellt sich Hazel Brugger der "LOL"-Herausforderung. Die Schweizerin, mit dem trockenen Wortwitz hat keine schlechten Karten sich den Sieg der Staffel zu holen. Noch hortet sie ihre zwei Leben. Bisher hat Hazel Brugger ihre Mimik im Griff, doch ihre Angriffe blieben weitgehend erfolglos. Ihr Kakerlaken-Kostüm entlockte kein Lächeln bei ihren Mitstreitern.

Wird es ein Triell zwischen Mittermeier, Krömer und Giermann? Ein heißer Favorit auf den "LOL"-Sieg ist Kurt Krömer. Bei seinen Kollegen ist der Berliner für seine Humor-Attacken gefürchtet. Bereits zum dritten Mal ist er in Bullys Sendung dabei. In der ersten Staffel landete er auf dem neunten und in der zweiten auf dem sechsten Platz. Nun dreht der Comedian so richtig auf, um endlich an Platz eins zu sein. Ob Joko Winterscheidt oder Elton, Kurt Krömers Spezialität ist es, sich mit Hartnäckigkeit an die Verse seiner Opfer zu hängen.

Michael Mittermeier, der erfahrene Comedy-Profi hat wohl ebenfalls gute Chancen den "LOL"-Pokal mit nach Hause zu nehmen. Noch versucht sich der Entertainer mit seiner bayerischen Gelassenheit nicht aus der Ruhe zu bringen. Doch ob er das auch bei einem Triell gegen Kurt Krömer und Max Giermann durchhalten kann?