"Das perfekte Dinner": Dary versucht ihre "Fäkalsprache" zu vermeiden

Darys Kindheit in der DDR prägte Deftiges: "Ein paar Scheiben Jagdwurst, angebraten, dazu matschige Nudeln." Erst von der Schwiegermutter auf der süditalienischen Insel Ischia, wo die Familie regelmäßig Urlaube verbringt, hat die 44-Jährige Kochen gelernt. "Da drin sind frische Tomaten vom eigenen Feld", deutet sie zum Auftakt von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Berlin auf eine große Flasche Passata: "Mit einem einzigen Blatt Basilikum, kein Salz, sonst passiert da nichts."

'Ich bitte dich, deine Fäkalsprache nicht so zum Ausdruck zu bringen"

In Berlin-Wittenau eröffnet Dary eine reine Frauen-Dinnerwoche und dazu gleich ein paar Flaschen süditalienischen Zitronenlikör. Gleich mehrere Dessert-Komponenten haben Limencello als Hauptanteil, und pur reicht ihn die lebenslustig wirkende ("Hier in unserer Cantina wurde schon so manches Glas Wein geleert") ebenfalls. Vor allem an sich selbst: "Jetzt gibt's erst mal ein Gläschen für die Muddi", so die "Mamma" zweier kleiner Kinder mit einem "Salute" in Zitronengelb.