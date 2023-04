"auslandsjournal – Frau, Leben, Freiheit": Infos zur Iran-Doku im ZDF

Sympathisch, schrullig und schwarzhumorig

"Das Millionen Rennen": "Tatort"-Star Axel Prahl als Taubenflüsterer

In der sympathisch, schrulligen und schwarzhumorigen Komödie "Das Millionen Rennen" schlüpft "Tatort"-Star Axel Prahl in die Rolle eines Taubenzüchters aus dem Ruhrgebiet. Dieser hat nicht nur mit seinen Alltagsproblemchen zu kämpfen, der Vogelfreund verfolgt zu dem seinen großen Traum: einmal das große Rennen in Südafrika gewinnen.

