"Lena Lorenz – Lügenbaby": TV-Kritik zur neunten Staffel

Wie rettet man als Frau eine Beziehung, wenn der Mann fremdgegangen ist? Genau: Sie schlägt mit ähnlichen Waffen zurück und muss ebenfalls ein Netz aus Lügen spinnen ... Oder? So geschieht es in der neunten Staffel der beliebten Serie um die Hebamme Lena Lorenz.

Flora (Nellie Thalbach) hat das Spiel mit den Lügen, um es ihrem Mann heimzuzahlen, etwas übertreibt. Sie und ihr Freund Marko (Ben Blaskovic) finden sich zum Auftakt der neuen "Lena Lorenz"-Staffel (immer donnerstags, 20.15 Uhr) in einem scheinbar ausweglosen Liebes-Kuddelmuddel wieder. Nur, dass Marko nicht im Ansatz ahnt, was wirklich los ist. Er plant fröhlich eine Babyparty für seine schwangere Liebste, bucht Geburtsvorbereitungskurse und strahlt in Gedanken an sein ungeborenes Kind übers ganze Gesicht. Er scheint seine Affäre endlich hinter sich gelassen zu haben ... Doch so schnell und leicht geht das alles nicht.