Todesursache von Aaron Carter bekannt gegeben

Die Nachricht vom Tod Aaron Carters ging im November 2022 um die Welt: Der Popsänger und kleine Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter war von seiner Haushälterin tot in der Badewanne in seinem Haus im kalifornischen Lancaster aufgefunden worden. Am Dienstag, rund fünf Monate später, gab die Gerichtsmedizin in Los Angeles seine Todesursache bekannt: Der 34-Jährige soll unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken sein.