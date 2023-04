Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon": Western-Epos mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro

Die Erwartungen an dem neuen Western-Epos von Starregisseur Martin Scorsese sind hoch. Noch in diesem Jahr soll das Werk "Killers of the Flower Moon" in den Kinos starten. Neben einigen Superstars wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, die bei dem Film mitspielen, können sich die Zuschauer auf beste Unterhaltung in Überlänge freuen.

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone und Brendan Fraser: Diese Schauspielstars alle sind allesamt im kommenden Film des preisgekrönten Regisseurs Martin Scorsese zu sehen. Das Western-Drama "Killers of the Flower Moon" soll dieses Jahr bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes Premiere feiern. Und bereits jetzt scheint klar, dass das Publikum viel Sitzfleisch mitbringen sollte.

Filme mit Überlänge kommen gut an Die offizielle Laufzeit des Films soll laut Informationen des Branchenblatts "The Hollywood Reporter" drei Stunden und 26 Minuten betragen, somit gehört "Killers of the Flower Moon" zu den längsten Hollywood-Filmen der Neuzeit. Der Starregisseur toppte dies allerdings bereits selbst: Scorseses letzter Spielfilm "The Irishman" (2019) ging sogar drei Minuten länger.

Dabei schrecken Filme mit langen Laufzeiten das Publikum nicht ab, im Gegenteil: Laut der Marktforschungsfirma "Comscore" gehen drei der vier umsatzstärksten Filme aller Zeiten über drei Stunden: Auf Platz eins liegt "Avatar" (zwei Stunden und 41 Minuten), gefolgt von "Avengers: Endgame" (drei Stunden und zwei Minuten), "Avatar: The Way of Water" (drei Stunden und 12 Minuten) und "Titanic" (drei Stunden und 14 Minuten).

Worum geht es in "Killers of the Flower Moon"? Für seinen neuesten Film gewann Martin Scorsese erneut Leonardo DiCaprio – und das zum sechsten Mal. Mit Robert De Niro arbeitete der Regisseur bereits an neun Filmen, darunter "Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia" (1990) und "The Irishman".

Drehbuchautor Eric Roth und Scorsese adaptierten mit "Killers of the Flower Moon" David Granns Sachbuch-Bestseller aus dem Jahr 2017. Der Film dreht sich um die Ermittlungen des FBI zu einer Mordserie am Volk der Osage, die sich in den frühen 1920-er Jahren in Oklahoma ereignete. Die Morde wurden verübt, nachdem auf dem Land des Stammes Öl entdeckt worden war. Mitte Oktober soll das Drama in den US-Kinos erscheinen.