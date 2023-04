Reisemagazin "Wunderschön" startet in die neue Saison

Das beliebte Reisemagazin "Wunderschön" startet im WDR in die neue Saison. Als Nächstes wird Spanien erkundet. Entlang der Costa Blanca , werden die Schönheiten "von Alicante bis Valencia" unter die Lupe genommen.

"Wir sehen wunderschöne Natur und aufregende Städte, lernen interessante Menschen kennen, schauen in fremde Töpfe, probieren neue Sportarten aus und erleben Abenteuer." So fasst Moderatorin Tamina Kallert jenes TV-Format zusammen, das seit nunmehr fast 20 Jahren läuft und damit zu den ältesten Reisesendungen hierzulande gehört. Jetzt startet "Wunderschön" in eine neue Staffel.

Neben Tamina Kallert (WDR, seit Sendungsstart 2004 dabei), Daniel Aßmann (WDR, seit 2019) und Judith Rakers (NDR, seit 2021) gehört seit 2022 auch Ramon Babazadeh vom SWR zum festen Moderationsteam. "Das ist so ähnlich wie im 'Tatort", sagt Tamina Kallert. "Jede und jeder von uns steht für eine Region und bringt neben der Persönlichkeit auch einen eigenen Blick auf die Welt mit." Zum Auftakt am Sonntag, 30. April, 20.15 Uhr, im WDR Fernsehen geht es an die sonnige Costa Blanca: "Von Alicante bis Valencia".

Prisma beantwortet Ihre Reise-Fragen Auch bei prisma steigt die Reiselust. Haben Sie Fragen zu bestimmten Reiseorten in Deutschland? Claudia Schwarz, Vorsitzende der UNESCO -Welterbestätten Deutschland e.V. ist am 02. Mai 2023 persönlich am Telefon für Sie da. Unter der 0800 1234331 können Sie ab 15 Uhr anrufen und Ihre Fragen stellen.

Oder haben Sie brennende Fragen zum Thema Reiserecht? Stefan Brandt, Rechtsanwalt und Experte auf dem Gebiet, steht für Sie persönlich am 04. Mai 2023 am Telefon bereit. Unter der 0800 1234332 freut sich der Reiseexperte ab 15 Uhr auf Ihre Fragen.

Nach Schweden zu Pippi Langstrumpf Einer der Höhepunkte der neuen Folgen ist diesmal der Ausflug ins schwedische Småland. "Selten habe ich mich bei Dreharbeiten so viel an meine eigene Kindheit erinnert wie dort", berichtet Tamina Kallert, die sich auf die Spuren von Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf begab. "Ich bin eingetaucht in Pippis Welt, habe mich in der Villa Kunterbunt in ihr Bett gelegt – natürlich mit den Füßen auf dem Kopfkissen – und fühlte mich selbst wie ein Kind." In Katthult traf das Team darüber hinaus den Enkel der Frau, die in den 1970er-Jahren ihren Hof für die Dreharbeiten zu den Michel-Filmen zur Verfügung stellte. "Småland – Unterwegs in Bullerbü" ist am Sonntag, 4. Juni, im WDR Fernsehen zu sehen.

"Wunderschön" ist eine Produktion des WDR, einige Folgen entstehen in Koproduktion mit NDR und SWR. Ausgestrahlt werden die jeweils 90-minütigen Folgen in vielen Dritten Programmen der ARD, bei 3sat und BR-Alpha. Darüber hinaus sind sie in der ARD Mediathek abrufbar.