"Star Trek: Section 31": Rückkehr Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh

Bereits in der ersten Staffel der Serie "Star Trek: Discovery" konnte Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh, die dieses Jahr für ihre schauspielerische Leistung in "Everything Everywhere All at Once" mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, als Imperator Phillipa Georgiou das Publikum von sich überzeugen. Nun darf die Malaysierin erneut in die beliebte Rolle schlüpfen, denn Paramount+ gibt grünes Licht für den neuen Spielfilm "Star Trek: Section 31".