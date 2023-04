Nach "DSDS"-Sieg: Sem Eisinger singt im Einkaufszentrum

Hollywoodfilm vom Starregisseur

"Killers of the Flower Moon": Martin Scorseses Western-Epos mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro

Die Erwartungen an dem neuen Western-Epos von Starregisseur Martin Scorsese sind hoch. Noch in diesem Jahr soll das Werk "Killers of the Flower Moon" in den Kinos starten. Neben einigen Superstars wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, die bei dem Film mitspielen, können sich die Zuschauer auf beste Unterhaltung in Überlänge freuen.

