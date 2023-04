"Der Bachelor" David Jackson im Knutsch-Marathon!

„Diese Date-Woche ist außergewöhnlich besonders“, kündigt Bachelor David Jackson gleich zu Anfang der neuen Woche in der RTL-Show (auch bei RTL+ ) an. In Folge acht kriegen die sechs überbleibenden Frauen nämlich die Chance, den Rosenkavalier bei einem Speed-Dating für sich zu gewinnen. Außerdem lässt in der Nacht der Rosen eine Kandidatin eine Bombe platzen, die David an seiner Entscheidung zweifeln lässt.

Bei dem nächsten Gruppen-Date zieht der Bachelor ebenfalls Chiara des Öfteren raus. Das führt zum Frust bei den anderen Kandidatinnen Alyssa und Jetti, die ebenfalls mit auf das Date durften. Die beiden schafften sich jedoch mit dem ein oder anderen Shot Tequila Abhilfe. Doch auch für den Bachelor ist es eine neue Situation. „Es ist absolut sonderbar, die Situation, mit drei Frauen auf einem Date zu sein, die man alle geküsst hat und mit allen hat man irgendwie was am Laufen“, erklärt er. Am Ende entscheidet er sich dafür, mit Jetti noch etwas Zeit zu zweit zu verbringen. Dabei können die beiden kaum die Finger voneinander lassen und knutschen, was das Zeug hält. „Jetti ist auf der Überholspur auf jeden Fall“, stellt der Bachelor fest.

Kandidatin Rebecca lässt eine Bombe platzen!

In der Nacht der Rosen zieht die Kandidatin Rebecca den Bachelor raus, ihr liegt etwas auf dem Herzen. „Ich habe dir ja gesagt, dass ich glaube, dass manche das hier nicht so ernst meinen und ich habe bei Chiara ein ungutes Gefühl, weil sie hinter der Kamera einfach nicht so ist wie vor der Kamera“, erklärt Rebecca dem Bachelor ihre. Dieser ist sichtlich überfordert mit dieser Information. „Die Aussage von Rebecca hat mich in dem Moment mega aufgewühlt“, gesteht der Bachelor. Und wie es der Zufall so will, reiht sich Chiara nach dem Gespräch von Rebecca und dem Bachelor für die nächste Audienz bei ihm ein. „Es war auf jeden Fall in dem Moment so, dass ich mir dachte, jede andere Frau, nachdem Rebecca diese Bombe hat platzen lassen, aber es war dann Chiara und es war im unpassendsten Moment für mich“, erzählt David. Rebecca und Alyssa kriegen am Ende des Abends keine Rose vom Bachelor. Somit geht es für Chiara, Jetti, Angelina und Lisa in der nächsten Woche auf die