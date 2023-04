"Lupin": Netflix kündigt dritte Staffel ungewöhnlich an

Was sich Assane Diop nun ausgedacht hat, dürfte aber selbst für einen gewieften Gangster ungewöhnlich sein – denn der Protagonist des Streaming-Hits hat kurzerhand den Veröffentlichungstermin der dritten Staffel seiner Serie verschwinden lassen.

"Sie kennen mich. Ich mag Spiele", erklärt Omar Sy in seiner Rolle als Diop in einem Video, das der Streamingdienst vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. "Netflix wollte Ihnen das Startdatum von 'Lupin', Teil drei, mitteilen. Wir machen das anders. Und zwar etwas komplizierter." Er habe "das Datum versteckt", so der Meisterdieb weiter. "Auf der Netflix-Seite. Sie müssen es finden. Viel Spaß!"