"Nennen Sie mich Fräulein": TV-Kritik zur Doku über Amanda Lear

Amanda Lear kann auf ein beeindruckendes und schillerndes Leben zurückblicken. In den 1970er-Jahren avancierte sie zur Popikone und bekannten Künstlerin. Patrick Jeudy nimmt in seiner Doku "Nennen Sie mich Fräulein" das Leben der Disco-Queen unter die Lupe.

Sie ist angeblich die Tochter einer Mongolin und eines britischen Marineoffiziers und wurde irgendwann zwischen 1939 und 1948 in Hongkong geboren, und ihre rauchige Stimme und ihr extravaganter Klamottenstil waren die Markenzeichen, die sie in den 1970-er Jahren zum Weltstar und bald zur Legende machten: Mit Songs wie "Queen Of Chinatown", "Honey" und "Follow Me" etablierte sich die Sängerin Amanda Lear als wahre Disco-Queen. Doch wer ist die Frau, die zur Popikone wurde und einst die Muse des spanischen Malers Salvador Dalí war? Filmemacher Patrick Jeudy geht dieser Frage nach. Er drehte unter dem Titel "Nennen Sie mich Fräulein" ein neues Porträt über Lear.