Messerattacke in Duisburg: Abdelkarim nur knapp entkommen!

Am Dienstagabend machte sich die Nachricht der Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg breit. Abdelkarim war an dem Tag vor Ort und konnte noch rechtzeitig das Gebäude verlassen.

Das war knapp: Während am Dienstagabend vier Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren Opfer einer Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg wurden, hatte Comedian Abdelkarim (41) Glück. Der ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer gab am Mittwoch auf Instagram Entwarnung für seine besorgten Fans. Er habe zwar an jenem Tag auch in dem betroffenen Gym einer großen Fitnesskette trainiert, habe das Studio aber rund 20 Minuten vor dem Angriff verlassen.