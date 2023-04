"Bauer sucht Frau"-Star: Schäfer Heinrich kurz vor Bankrott

Schäfer Heinrich sorgt sich um geliebten Hof

Die gestiegenen Futterpreise machen ihm zu schaffen. Zudem verdient Schäfer Heinrich weniger an der Wolle seiner Tiere, als zuvor. Nun werden nur noch schwarze Zahlen auf seinem Hof geschrieben. Doch der beliebte Bauer hängt an seinen Tieren und an dem Erbe seiner verstorbenen Eltern. "Mein ganzes Herzblut steckt in der Herde. Ich habe sie von Mama und Papa geerbt. Und mein größter Wunsch ist, den Betrieb an Nachkommen weiterzugeben. Ich weiß natürlich, dass es in meinem Alter mit dem Kinderwunsch höchste Zeit wird", erklärte der 56-Jährige in einem Interview mit der Lokalzeitung "Der Patriot".