"Verleihung des 59. Grimme-Preises 2023": Infos zur Gala bei 3sat

Fast 60 Jahre hat der Grimme-Preis mittlerweile auf dem Buckel. An Prestige verloren hat die Auszeichnung in all den Jahren jedoch nie. Dank eines sorgfältigen Auswahlverfahrens gilt sie auch heute noch als die seriöseste und wichtigste unter den deutschen Medienpreis-Verleihungen. Alles beim Alten also – besonders werden dürfte die 59. Preisverleihung aber trotzdem: Das Grimme-Institut, das die Preise vergibt, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Moderator Jo Schück führt durch die Preisverleihung im Marler Theater, 3sat zeigt die Gala zeitversetzt als Aufzeichnung.