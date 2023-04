"Twilight": Kommt die Vampir-Saga bald als Serie?

Es sind großartige Neuigkeiten für alle "Twilight"-Fans: Nach "Harry Potter" soll nun ein weiterer Fantasy-Liebling zur Serie werden. Dabei soll die Geschichte des "Twilight"-Universums neu erzählt werden. Das alles, unter den Augen der Erfolgsautorin Stephenie Meyer.

Die schauerlich schöne Liebesgeschichte geht in die nächste Runde: Die Liebe zwischen der Sterblichen Isabella Swan (Kristen Stewart) und dem Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) aus der beim Publikum beliebten Filmreihe "Twilight" soll nun wieder zum Leben erweckt werden. Das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet exklusiv über eine Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe von Autorin Stephenie Meyer beruhen soll.

Schöpferin Meyer soll am Projekt mitwirken Lionsgate Television arbeite derzeit an diesem Projekt, das jedoch noch in den Kinderschuhen stecke. Nach der Ankündigung von HBO Max, dass es schon bald eine "Harry Potter"-Serie geben wird, dürfte die "Twilight"-Adaption weitere Fantasy-Fans begeistern. Laut Informationen des Branchendienstes zeichnet Sinead Dalys ("The Walking Dead: World Beyond") für das Drehbuch verantwortlich. Eine Streaming-Heimat, ein konkreter Zeitplan oder Veröffentlichungszeitpunkt sowie die Darsteller für das noch unbetitelte Serienprojekt stehen gegenwärtig noch nicht fest.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Auch die Schöpferin Meyer soll laut "The Hollywood Reporter" an der Fernsehadaption beteiligt sein. Mit der Produktion habe man neben dem US-amerikanischen Filmproduzenten Wyck Godfrey ("Alien vs. Predator") auch den ehemaligen Co-Präsidenten der Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig, beauftragt.

"Es gibt noch viel mehr Geschichten zu erzählen" Eine offizielle Bestätigung von Lionsgate über das neue Serienprojekt steht noch aus. Doch schon 2017 hatte CEO Jon Feltheimer bei Fans der "Twilight"-Reihe für Aufsehen gesorgt: Damals – fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Films "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2" – kündigte Feltheimer während einer Telefonkonferenz Folgendes an: "Es gibt noch viel mehr Geschichten zu erzählen, und wir sind bereit, sie zu erzählen, wenn unsere Schöpfer bereit sind, diese Geschichten zu erzählen." Damit bezog er sich ebenso auf die Franchises "The Hunger Games" wie auch auf die Ableger von "Twilight", wie "The Hollywood Reporter" schreibt.