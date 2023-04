Knoblauch-Attacke beim "perfekten Dinner": Essen und Gäste riecht man schon vom Weiten

Vampire haben bei Lela keine Chance. Am vierten Tag der Berliner Runde bei "Das perfekte Dinner" geht es zu dem Fan von Haarschleifen und Blumenmuster nach Hause. Dort packt Lela ihre Knoblauchpresse aus und spart nicht an der weißen Knolle.

Für die Frauenrunde von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Berlin hat sich die zierliche, stets adrett gekleidete und frisierte 38-Jährige, die heute als Unternehmensberaterin und Projektmanagerin arbeitet, vorgenommen, der Gruppe die Spezialitäten der georgischen Küche zu präsentieren – in einem Menü, das vor Farben, Texturen und Aromen nur so strotzt. Oder, wie Lela doch mit leichter Sprachfärbung sagen würde, ein "Menju":