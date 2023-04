ESC-Stimme Peter Urban teilt gegen Jan Böhmermann aus: "albern und dämlich"

Ohne die Stimme von Peter Urban, wäre der Eurovision Song Contest nicht das gewohnte TV-Highlight. Das Musik-Event soll in diesem Jahr im Österreichischen Rundfunk von Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentiert werden. Das hält die ESC-Legende Urban für keine gute Idee und wettert gegen den ZDF-Moderator: "Er würde alles nur niedermachen".

Seit 1997 kommentiert Peter Urban den "Eurovision Song Contest" im deutschen Fernsehen. Am 13. Mai wird er dieser Aufgabe nach 25 Jahren zum letzten Mal nachgehen. Wie der 75-Jährige in einem Interview mit dem "Stern" erklärte, ist es ihm zwar egal, wer sein Nachfolger werde. Von Jan Böhmermann als potenziellem Kandidaten ist Urban allerdings nicht angetan.

Böhmermann der Falsche für den ESC?

"Olli Schulz ist ja wenigstens noch lustig. Jan Böhmermann finde ich zu verkniffen", so der langjährige ESC-Kommentator über die "Fest und Flauschig"-Podcaster, die den Musikwettbewerb in diesem Jahr erstmalig für den österreichischen Radiosender FM4 sowie die ORF-Mediathek kommentieren. Vor allem Böhmermann hält Urban nicht für einen geeigneten Kommentator: "Ich glaube, er hätte keinen Spaß an der Sache. Er würde alles nur niedermachen. Den ESC muss jemand kommentieren, der das Ganze mit dem nötigen Humor sieht, aber es dennoch mag."