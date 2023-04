DVD-Highlights der Woche: Infos zu den Neuheiten auf DVD und Blue-Ray

In dieser Woche gibt es mit "The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" einen Klassiker auf DVD. Neben dem Spektakel von Mozart erscheinen die Filme "Einfach mal was Schönes" und "Lieber Kurt" neu für das Heim-Kino.

Mozarts "Die Zauberflöte" als zeitgemäßes Fantasy-Spektakel für die breite Masse? Die Idee klingt auf dem Papier beinahe absurd, die berühmte Mozart-Oper ist immerhin schon über 230 Jahre alt, aber wer weiß: Vielleicht erlebt der alte Wolfgang Amadeus durch dieses Projekt einen neuen Boom, vielleicht finden ihn bald auch die Kids von heute ganz cool. Man hat es jedenfalls durchaus sehr ernst gemeint mit "The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte". Als Produzent steht unter anderem Roland Emmerich hinter dem opulenten Film-Abenteuer, das nun ebenso wie die Tragikomödien "Einfach mal was Schönes" und "Lieber Kurt" auf DVD und Blu-ray erscheint.

"The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" (VÖ: 28. April) Mozarts Musik spielt in dem Film "The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" natürlich eine tragende Rolle, und auch inhaltlich fand man durchaus einen recht gewitzten Weg, das Libretto von Emanuel Schikaneder in die Moderne zu überführen. Der 17-jährige Tim (Jack Wolfe) ist Gesangsschüler am Mozart-Internat. Er würde in einer Aufführung der "Zauberflöte" gerne den Prinzen Tamino geben, kommt der Rolle dann aber sehr viel näher, als er sich je hätte vorstellen können. In der Schule entdeckt Tim eines Nachts ein magisches Portal, das ihn direkt in die Welt der "Zauberflöte" führt. Dabei verwandelt er sich selbst in Tamino, der Prinzessin Pamina (Asha Banks) aus den Fängen des gemeinen Fürsten Sarastro (Morris Robinson) befreien soll. "The Magic Flute" ist eine deutsche Produktion, gedreht wurde unter anderem aber auch in London und auf den Kanarischen Inseln – erweitert natürlich mit einigen Computereffekten. Dieser Film problemlos dem Vergleich mit internationalen Blockbustern stand.

Preis DVD: circa 13 Euro

DE, 2022, Regie: Florian Sigl, Laufzeit: 119 Minuten

"Einfach mal was Schönes" (VÖ: 20. April) "Wunderschön, was ist das?" – Diese Frage beackerte Karoline Herfurth zuletzt schon in einem gleichnamigen Kinofilm. "Einfach mal was Schönes", so der Titel von Herfurths vierter Regiearbeit, befasst sich nun mit dem großen, schwierigen Thema Familie. Mit Selbstverwirklichung. Und, ganz konkret, mit dem Kinderkriegen. Beziehungstechnisch läuft es für die Radiomoderatorin Karla (Herfurth) nicht gut, trotzdem will sie ein Kind haben. Und zwar jetzt (weil, die Uhr tickt!). Also denkt sie sich: Ich mach's alleine, ich brauche keinen Typen. Samenbank, heute alles machbar, keine große Sache. Zumindest in der Theorie. Allerdings: Karlas Eltern (Ulrike Kriener, Herbert Knaup), ihre Schwestern (Nora Tschirner, Milena Tscharntke) und auch die meisten anderen Menschen in ihrem Umfeld sind überhaupt nicht einverstanden. Es wird noch viel komplizierter, als Karla auf Ole (Aaron Altaras) trifft und sich verliebt. Denn um eine Familie zu gründen, ist der mit seinen 28 Jahren eigentlich ja viel zu jung. Oder?

Preis DVD: circa 13 Euro

DE, 2022, Regie: Karoline Herfurth, Laufzeit: 111 Minuten

"Lieber Kurt" (VÖ: 27. April) "Ich liebe dich von hier bis zur Sonne und zum Mond und zurück", sagt der Papa (Til Schweiger). Und der Sohn (Levi Wolter), der noch einen draufsetzen möchte: "Ich liebe dich von hier bis zur Sonne, zweimal rum und zurück." Es ist eine Szene, bei der vielen Müttern und Vätern im Kino die Tränen kommen könnten. Zumindest, wenn sie wissen, was dann kommt. Der sechsjährige Bub, ein richtiges Engelchen, wird sterben. Wie sollen diejenigen, die zurückbleiben, danach überhaupt weitermachen? Das ist die zentrale Frage in "Lieber Kurt", dem neuen Film von Til Schweiger. Wenn Eltern ihr Kind verlieren, ist das eine der größten Tragödien, die man sich überhaupt vorstellen kann – ein absolutes Horrorszenario. Mit "Lieber Kurt" landete Schweiger in der deutschen Vorauswahl für den Auslands-Oscar. Als Vorlage diente der Roman "Kurt" von Sarah Kuttner, einer der großen Bestseller 2019. Das Drehbuch zum Film erarbeitete Til Schweiger, der auch als Produzent fungiert, gemeinsam mit Vanessa Walder, zum hochkarätig besetzten Cast gehören unter anderem auch Peter Simonischek ("Toni Erdmann"), Heiner Lauterbach, Marie Burchard und Jasmin Gerat.

Preis DVD: circa 13 Euro

DE, 2022, Regie: Til Schweiger, Laufzeit: 131 Minuten