Netflix-Serie "The Boroughs": Sympathische Außenseiterbande von "Stranger Things"-Schöpfer

Wie Netflix nun verkündete, werden die "Stranger Things"-Schöpfer Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten am SciFi-Drama "The Boroughs" beteiligt sein. Kreiert wird die Serie von Jeffrey Addis und Will Matthews, deren ebenfalls auf Netflix zu sehende Fantasy-Serie "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" mit einem Emmy ausgezeichnet wurde.

Darum geht es in "The Boroughs"

Wann "The Boroughs" erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Die Serie soll in insgesamt acht Episoden von einer Gruppe liebenswerter Außenseiter erzählen, die wegen einer außerirdischen Bedrohung zu Helden werden müssen. Den Kids aus "Stranger Things" haben die neuen Helden einige Jahre voraus: Die Besucher aus dem All haben es nämlich auf eine Seniorenresidenz in der Wüste New Mexicos abgesehen. Die Aliens wollen den Bewohnern etwas nehmen, von dem sie ohnehin nicht viel besitzen: Zeit.