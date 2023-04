"WandaVision"-Darstellerin Elizabeth Olsen will Stunts nicht mehr selber machen

Seit Elizabeth Olsen ihr MCU-Debüt 2014 mit "The Return of the First Avenger" feierte, sah man die Schauspielerin bereits den ein oder anderen waghalsigen Stunt vor der Kamera hinlegen. Wie sie nun in der "Late Show" mit US-Talker Stephen Colbert verriet, ist in den meisten Actionszenen nämlich tatsächlich Olsen höchstpersönlich zu sehen. Dabei ist die 34-Jährige kein großer Fan davon, ihre Stunts selbst zu absolvieren.