"Ex on the Beach": Alle Infos zur vierten Staffel der heißen Flirt-Show

Reality-TV-Show bei RTL+

"Ex on the Beach": Wir haben die sechs Singles genauer unter die Lupe genommen

Es könnte so schön sein für die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "Ex on the Beach". Die Singles ziehen in eine Traumvilla am Strand Mexikos ein und suchen nach der großen Liebe. Doch was passiert, wenn plötzlich der oder die Ex auftaucht und bei den neuen Flirts dazwischenfunkt? Streit, Emotionen und Dramen sind da vorprogrammiert. Doch wer sind die Kandidaten, die bei diesem Liebesexperiment mitmachen? Wir haben alle "Ex on the Beach"-Singles genauer unter die Lupe genommen.

