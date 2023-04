"Earth Day 2023": Infos zum ARTE-Thementag

Am 22. April ist es wieder so weit: Der weltweite "Earth Day" erinnert an die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz. ARTE widmet dem wichtigen Thema einen ganzen Tag und beleuchtet, wo die größte Gefahr für unseren Planeten lauert und zeigt Menschen, die sich für die Zukunft der Erde und ihrer Bewohner einsetzen.

Earth Day 2023 Dokumentation

Der 22. April steht seit über 30 Jahren im Zeichen des weltweiten Tags der Erde (Englisch: "Earth Day"). Unter einem jährlich wechselnden Motto soll er den Erhalt der natürlichen Umwelt propagieren und Probleme wie Umweltverschmutzung aufzeigen. Das diesjährige Thema lautet "Invest in our Planet" ("Investiere in unseren Planeten"). Unter dem sendereigenen Motto "Gemeinsam für unseren Planeten" widmet ARTE dem "Earth Day 2023" einen eigenen Thementag.

"Wie wir Städte lebenswerter machen" Los geht es bereits um 5 Uhr morgens mit dem ZDF-Dokumentarfilm "Auf der Jagd" aus dem Jahr 2016: "Wem gehört die Natur?", fragt Filmemacherin Alice Agneskirchner und untersucht die Auswirkungen von Nahrungs- und Rohstoffgewinnung auf die europäische Tier- und Pflanzenwelt. "Gute Nachrichten vom Planeten" verspricht die gleichnamige BR-Dokumentationsreihe um 10.30 Uhr. Regisseurin Tanja Winkler zeigt engagierte Menschen und Projekte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, verloren geglaubte Orte wie verlassene Ortschaften oder ehemalige Braunkohletagebaue langsam zu renaturieren. In einer weiteren Folge um 18.35 Uhr stellt sie sich zudem die Frage "Wie wir Städte lebenswerter machen".

Unter dem Motto "Atomkraft Ade!" porträtiert Marion Ammicht um 11.15 Uhr den "Fall Gundremmingen": In der bayerisch-schwäbischen Gemeinde stand einst das leistungsstärkste Atomkraftwerk der Bundesrepublik. Am 31. Dezember 2021 ging das AKW endgültig vom Netz. Wie geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern heute? War der Ausstieg ein Fehler?

Engagement unter Einsatz des Lebens Der Dokumentarfilm "Die Rettung des philippinischen Waldes" von Karl Malakunas um 12.05 Uhr zeigt, wie engagierte Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten unter Einsatz ihres Lebens gegen die illegale Ausbeutung der Ressourcen der philippinischen Provinz Palawan kämpfen. Den Abschluss des Thementages bilden die Dokumentationen "Im Reich des Regenwurms" um 21.45 Uhr und "Erderwärmung stoppen – aber wie?" um 22.40 Uhr: In der ersten zeigt Regisseurin Anna Pflüger, wie der natürliche Boden entsteht, und warum er heutzutage in Gefahr ist. In der zweiten stellen Jen Schneider und Ben Kalina technologische INnovationen vor, die die Gefahren der Erderwärmung womöglich abwehren könnten.

Earth Day 2023 – Sa. 22.04. – ARTE: 05.00 Uhr