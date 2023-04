"Ex on the Beach": Alle Infos zu den heißen Kandidaten der vierten Staffel

Es könnte so schön sein für die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "Ex on the Beach". Die Singles ziehen in eine Traumvilla am Strand Mexikos ein und suchen nach der großen Liebe. Doch was passiert, wenn plötzlich der oder die Ex auftaucht und bei den neuen Flirts dazwischenfunkt? Streit, Emotionen und Dramen sind da vorprogrammiert. Doch wer sind die Kandidaten, die bei diesem Liebesexperiment mitmachen? Wir haben alle "Ex on the Beach"-Singles genauer unter die Lupe genommen.

Am 25. April 2023 geht es los, mit der heißen Flirt-Show bei RTL+. Immer dienstags gibt es die Dramen in 18 neuen Folgen zu sehen. Die Kandidaten, die bei "Ex on the Beach" mitmachen, sind teilweise keine Unbekannten. Mit einer "Love Island"-Teilnehmerin, einer Influencerin oder einem Berufsmechaniker besteht die Truppe aus einer bunten Mischung. Hier finden Sie alle Infos zu den Singles der vierten Staffel im Überblick. Weitere Infos zur Show, finden Sie hier.

Das sind die sechs Singles bei "Ex on the Beach": Die "Köln 50667“-Darstellerin Paulina Ljubas kennen die aufmerksamen Reality-TV-Fans bereits durch ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP". 2021 nahm sie mit ihrem damaligen Freund Hendrik Stoltenberg an der Sendung teil. Dabei bestand ihre Liebe den Treuetest nicht. Beide vergnügten sich lieber mit anderen Partnern. Als Nächstes wurde Reality-Star Yasin Mohammad Paulinas Partner, bis sich im März 2022 ihre Wege trennten. Mit Beauty-Eingriffen hat die 26-Jährige kein Problem, wie es ihre Brustvergrößerung und das Lippenaufspritzen zeigen. Doch wie sieht es damit aus, wenn plötzlich einer oder gleich mehrere ihrer Verflossenen auftauchen?

Mit Kimi zieht ein Reality-TV-Neuling in die Villa mit ein. Der Berufsmechaniker aus Heilbronn geht seit März 2022 allein durchs Leben, das soll sich nun bei "Ex on the Beach" ändern. Als "offen, locker und spaßig", beschreibt der 25-Jährige sein aktuelles Liebesleben. Seine neue Freundin darf auf keinen Fall rauchen, das steht fest. Und wie steht es um vergangene Beziehungen? Darüber ist noch nicht viel bekannt, doch das wird sich bald ändern.

Anders als Kimi weiß Chiara Antonella bereits, wie es ist in der Öffentlichkeit zu stehen. Die 25-Jährige ist nicht nur Influencerin, Chiara suchte bereits 2020 vergeblich nach einer Liebe bei "Temptation Island". Die Blondine aus Eckthal hatte bisher kein großes Liebesglück. 2022 verliebte sie sich, doch nach kurzer Zeit betrog er Chiara. Vielleicht gibt es mit diesem Ex ein Wiedersehen bei "Ex on the Beach".

Jonny hat noch eine Rechnung mit einer Ex offen Ein großes Liebes-Drama im TV gab es bereits mit Kandidatin Carina. Die gelernte Altenpflegerin nahm an "Love Island" und 2022 an "Are You The One" teil. In der letzteren Show lernte die Bielefelderin Sasa kennen und lieben. Schon damals funkte eine dritte Person dazwischen, denn Vanessa hatte ebenfalls etwas mit dem Berliner. Von ihrer Teilnahme bei "Ex on the Beach" erwartet Carina "Sonne, Party, Alkohol". Ob sie das in Ruhe genießen kann oder ob es stressig und dramatisch für die 23-Jährige wird, wird sich zeigen.

Jonny kennen die Zuschauer als Verführer aus "Temptation Island". 2022 flirtete er in der Show heftig mit Michelle Kmy, die zu dem Zeitpunkt noch vergeben war. Nach der Sendung sollen Jonny und Michelle noch eine Liebelei miteinander gehabt haben. Daher könnte es gut sein, dass der 29-jährige Gastronom auf Michelle treffen wird. Der Tattoo-Fan aus Köln gibt zu, dass er bei "Ex on the Beach" teilnimmt, weil er noch eine Rechnung mit seiner Ex offen hat. Das klingt vielversprechend.